اجمیر :راجستھان کے شہر اجمیر میں ڈاکٹروں نے عالمی یوم ذیابیطس منایا ۔اس موقع پر ڈاکٹروں کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد عام لوگوں میں اس بیماری سے متعلق بیداری پیدا کرنا تھا۔Docotors Organise Rally In Ajmer On Eve Of World Diabetes Day

یوم اطفال کے موقع پر ڈاکٹروں نے عالمی ذیابیطس ڈے منایا

گزشتہ 14 نومبر کو ملک بھر میں یوم اطفال کے طور پر منایا گیا تاہم اجمیر میں طبی عملے، طلباء اور پنڈت جواہر لال نہرو میڈیکل کالج کے سینئر ڈاکٹروں کی طرف سے ایک بیداری ریلی نکالی گئی۔ یہ ریلی میڈیکل کالج سے شروع ہو کر بجرنگڑھ چوراہے پر اختتام پذیر ہوئی۔

ڈاکٹر نے بتایا کہ انسولین ایجاد کرنے والے سر فریڈرک بینٹک کی سالگرہ کی وجہ سے 14 نومبر کو عالمی یوم ذیابیطس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ انہوں نے شہریوں سے ذیابیطس کو جڑ سے ختم کرنے کی اپیل کی ہے ۔شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ متوازن خوراک، روزانہ ورزش، بھرپور نیند لینے کے ساتھ ساتھ منشیات سے دور رہیں۔