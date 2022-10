اجمیر: پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کے موقع پر ملک بھر میں تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ریاست راجستھان کے شہر اجمیر میں بھی 12 ربیع الاوال کے موقع پر کیک کاٹ کر بچوں نے عید میلاد النبیﷺ کا جشن منایا۔ Eid Milad-ul-Nabi (peace be upon him) is organized in Ajmer

عید میلاد النبیﷺ



مدینے کے تاجدار رحمت اللعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہر جانب خوشی کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ ریاست راجستھان کے اجمیر شریف میں بھی ایسا ہی ماحول دیکھا گیا, جہاں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے معصوم بچوں نے بھی اپنے آقا کی آمد مرحبا یا مصطفی کے نعرہ کے ساتھ جشن منایا۔

مسلم علاقہ کے معین شادی ہال میں معصوم بچوں نے بھی جشن منایا۔ انجمن محبان اہلبیت کے صدر احسان مرزا کے مطابق بچوں کو عید میلاد النبیﷺ کے موقع پر ترغیب دی گئی کہ رسول اللہ کی سیرت پر عمل کر کے ہی کامیابی و بلندی حاصل کی جا سکتی ہے۔



رحمت اللعالمینﷺ کے جشن ولادت کے موقع پر اجمیر کی گلی محلوں کو خوبصورت روشنیوں سے سجایا گیا اور جگہ جگہ میلاد کی محفل سجا کر درود شریف پیش کرتے ہوئے جلوس بھی نکالا جا رہا ہے۔