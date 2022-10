جودھ پور:راجستھان کے شہر جودھ پور میں جشن عید میلادالنبی کے موقع پر خون عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں سینکڑوں لوگوں نے خون کا عطیہ کیا۔ عطیہ دینے والے خوش نصیب ظفر علی کو عمرہ (مذہبی سفر) مفت مفت بھیجا جائے گا۔اس موقع پر شہر کے تمام اکھاڑوں کے اکابرین کا احترام استقبال کیا گیا۔blood donation camp on the eve of jashn eid milad in rajasthan

رحمت اللعالمین خون عطیہ مہم اور ماروار مسلم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے تحت چلائے جانے والے مائی خدیزا ہسپتال اینڈ ریسرچ سنٹر کے اشتراک سے گوری شنکر مہادیو مندر کمپلیکس، جلوری گیٹ، آکسفورڈ اسکول میں رضاکارانہ خون کے عطیہ کا اہتمام جشن عید کے موقع پر کیا گیا۔ جودھ پور میں میلاد النبی ﷺ کیمپ میں 243 افراد نے خون کا عطیہ دیا۔

عید میلادالنبی کے موقع پر خون عطیہ کیمپ کا انعقاد

کیمپ کوآرڈینیٹر محمد صابر نے بتایا کہ اس خون عطیہ کیمپ میں ہندو مسلم نوجوان، خواتین اور عام لوگوں نے شرکت کی۔ لوگوں میں خون کے عطیات کے بارے میں شعور پیدا کرنے کے مقصد سے لگائے گئے۔اس کیمپ کے اختتام پر 18 سال سے منفرد مثال قائم کرتے ہوئے اس سال بھی تمام خون عطیہ کرنے والوں کے ناموں کی قرعہ اندازی کی گئی۔

سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری نثار احمد خلجی نے بتایا کہ اس لاٹری میں چپاسنی نمبر آٹھ گلی کے رہائشی ظفر علی کا نام نکلا۔ ظفر علی کی عمر 30 سال ہے اور وہ ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں۔ ظفر کو مکہ مدینہ عمرہ مذہبی زیارت کے ہوائی ٹکٹ کے لیے 40 ہزار روپے فراہم کیے جائیں گے۔

کیمپ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرنے والے کانگریس کے سینئر پروفیسر ایوب خان اور مہمان خصوصی کانگریس لیڈر گنپت سنگھ چوہان نے فون پر ظفر علی کو مبارکباد دی۔

سوسائٹی کے نائب صدر اور سی ای او محمد عتیق نے بتایا کہ عید میلاد النبی جلسہ کمیٹی کے صدر حاجی حمیم بخش اور جلوس محمدی میں شریک کونسلر عرفان بیلی کا استقبال کیا گیا۔اسی طرح جلوس محمدی میں شرکت کرنے والے شہر کے تمام اکھاڑوں کے استادوں کو زینت ہند کی ایک کاپی پیش کر سوسائٹی کی طرف سے خصوصی اعزاز دیا گیا۔blood donation camp on the eve of jashn eid milad in rajasthan