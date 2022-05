ریاست راجستھان کے شہر اجمیر کے آدرش نگر تھانہ علاقے میں ایک مسلم خاتون کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ خاتون نے بتایا کہ وہ گھر کے باہر پانی بھر رہی تھیں، اسی دوران الٹرو کار میں سوار 3 افراد نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور انہیں اغوا کرنے کی کوشش کی، خاتون نے شور مچایا تو اس کے رشتہ داروں نے اسے بچا لیا اور اغوا کرنے کی کوشش کرنے والوں میں سے ایک کو پکڑلیا۔Arrested for Trying to Kidnap Women



ارجن لال سیٹھی نگر کی رہنے والی رضوانہ نے بتایا کہ وہ اپنے گھر کے باہر جب پانی بھر رہی تھیں جب آلٹو کار میں سوار دو نوجوانوں اور ایک خاتون نے اسے زبردستی کار میں لے جانے کی کوشش کی۔ رضوانہ کے شور مچانے پر اس کے دونوں دیور موقع پر پہنچ گئے اور رضوانہ کو بچا لیا۔ اس دوران انہوں نے راکیش نامی شخص کو پکڑ لیا جبکہ خاتون اور اس کے ساتھ موجود دیگر افراد فرار ہو گئے۔

اغوا کرنے کی کوشش

آدرش نگر پولیس کے مطابق متاثرہ رضوانہ کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی ہے۔