اجمیر:راجستھان کے ضلع اجمیر کے پولیس سپرنٹنڈنٹ چونا رام جاٹ نے بتایا کہ ڈی جی پی کی ہدایت پر اجمیر رینج کے پولیس اہلکاروں کو ہفتے میں ایک دن کی چھٹی دی جائے گی۔ پولیس اہلکاروں کو ہفتہ وار چھٹی دینے کا پائلٹ پروجیکٹ جے پور روڈ پر واقع گیگل تھانے سے شروع کیا جا رہا ہے۔Ajmer Police Personnel Will get One day leave In A week

انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکار اپنی مسلسل ڈیوٹی کے باعث اپنے خاندان کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں۔ ایسے میں ڈی جی پی کی ہدایت پر اجمیر رینج کے پولیس اہلکاروں کے لئے یہ پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے۔

اجمیر ضلع پولیس سپرنٹنڈنٹ چونارام جاٹ کا مزید کہنا ہے کہ اس اسکیم کی جانچ 7 دنوں تک کی جائے گی۔ اس کے بعد مسائل اور ان کے حل کے لئے تجاویز سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کے دفتر کو بھیجی جائیں گی۔Ajmer Police Personneal Will get One day leave In A week