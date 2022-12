اداکارہ پوجا براری فیملی کے ساتھ اجمیرشریف پہنچی

اجمیر:راجستھان کے اجمیر میں واقع عالمی شہرت یافتہ خواجہ معین الدین حسن چشتی کی درگاہ شریف پر بالی ووڈ کی دنیا سے وابستہ شخصیات کے آنے جانے کا سلسلہ عام ہے۔ ان ہی بالی ووڈ اور ٹی وی اداکاروں میں سے ایک اداکارہ پوجا براری نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کی درگاہ شریف پر مخملی چادر اور عقیدت کے پھول چڑھائے۔ انہوں نے اجمیر شیریف کی درگاہ پر حاضری دینے کے بعد خوشی کا اظہار کیا۔ Actor Pooja Birari And His Family Visit Ajmer Sharif Dargah For Blessings

درگاہ شریف کے خادم سید قطب الدین سخی نے بالی ووڈ کی ٹی وی اداکارہ کو زیارت کروائی اور چادر اوڑھ کر درگاہ شریف کا تبرک دیا۔زیارت کے بعد بالی ووڈ اداکارہ پوجا براری نے جنتی دروازہ پر منت کا دھاگہ باندھا۔ آنے والی فلموں اور سیریلز کی کامیابی کے لئے دعائیں مانگی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا گیا کہ 2021 میں اسٹار پروہ کے ایک نئے سیریل سوابھیمان شودھ استوا میں پلاوی کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئیں گی۔



پوجا براری نے بہت کم وقت میں اپنی اداکاری کی صلاحیت سے ناظرین کے دلوں میں ایک الگ پہچان بنائی ہے جسے ٹی وی ناظرین کی جانب سے بے حد پسند کیا جا رہا ہے۔اداکارہ کے مطابق وہ فلمی کیرئیر کے ساتھ ساتھ نجی زندگی میں بھی کامیابی کی دعا مانگنے کے لئے اجمیر شریف کی درگاہ میں حاضری دی ہے۔ اس سے انہیں سکون ملتا ہے۔

اداکارہ پوجا براری نے بتایا کی حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں 24 جنوری کو بالی ووڈ کی جانب سے خادم سید قطب الدین سخی کی صدارت میں فلم اسٹارز کی جانب سے چادر پیش کی جائے گی۔ غور طلب ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بالی ووڈ کے اسٹار اکثر زیارت کرنے آتے رہے ہیں اور اپنی زندگی اور فلمی کئریئر میں کامیابی کی دعائیں کرتے رہے ہیں۔ Actor Pooja Birari And His Family Visit Ajmer Sharif Dargah For Blessings