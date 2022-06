اجمیر شریف میں آج نماز جمعہ کے بعد مسلمان خاموش جلوس نکالیں گے۔ اس سلسلے میں ضلع پولیس کا انتظامی نظام تیار ہے ، تاجروں اور مسلم کمیونٹی کے لوگوں کا تھانہ میں اجلاس ہوا۔ جس میں ہندو تاجروں نے خاموش جلوس کی وجہ سے اپنی دکانیں دوپہر 1 بجے سے شام 4 بجے تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ Silent Procession will be Taken Out in Ajmer

اجمیر میں جمعہ کے بعد خاموش جلوس نکالا جائے گا

پولیس اہلکار ڈرون کیمرے اور بلند و بالا عمارتوں پر تعینات رہ کر نظر رکھیں گے۔ہندو مسلم اس جلوس میں شرکت کر اتحاد کی انوکھی مثال قائم کی جائے گی۔ درگاہ کے سرکل آفیسر سندیپ سرسوات اور پولیس افسر دلبیر سنگھ فوجیدار نے لوگوں سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی۔

یہ بھی پڑھیں: UP Police Beefs Up Security For Friday Prayers: اترپردیش میں جمعہ کے پیش نظر سیکوریٹی کے سخت انتظامات

اجمیر ضلع کی مسلم کمیونٹی میں نوپور شرما کے خلاف غصہ ہے، جو جمعہ کو ایک خاموش جلوس نکال کر کلکٹریٹ پہنچ کر ضلع کلکٹر کو میمورنڈم پیش کریں گی۔ اجمیر ہمیشہ ہندو مسلم برادری کے اتحاد کی مثال پیش کرتا رہا ہے۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس انتظامیہ کی جانب سے مشترکہ میٹنگ منعقد کی گئی۔ اجلاس میں درگاہ بازار کے تاجروں اور مسلم کمیونٹی کے لوگوں نے شرکت کی۔ تمام تاجروں نے ایک آواز میں فیصلہ کیا کہ تمام تاجر شہر میں امن و امان کے لیے 1 بجے سے شام 4 بجے تک اپنے ادارے بند کرکے امت مسلمہ کے خاموش جلوس کی حمایت کریں گے۔

دوسری جانب شہر قاضی توصیف احمد صدیقی نے بھی مسلم کمیونٹی کے لوگوں سے پرامن طریقے سے جلوس میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے تاکہ شہر کی وحدت کو برقرار رکھا جا سکے۔ شہر میں کسی قسم کی افراتفری نہ ہونے کے لیے پولیس نے پوری چوکسی کے انتظامات کیے ہیں۔