اجمیر: ریاست راجستھان کے اجمیر کچہری روڈ علاقے میں اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت جاری تعمیراتی کام کی وجہ سے اکثر سڑک حادثات کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ جمعہ کو بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا جب ایک موٹر سائیکل سوار کو دوسری گاڑی نے ٹکر مار دی اور موٹر سائیکل سوار زیر تعمیر گڑھے میں جا گرا، جس کی وجہ سے وہاں نصب لوہے کی وجہ سے اس کی آنکھوں اور سر پر شدید چوٹیں آئی ہیں A biker was injured when he fell into a ditch in Ajmer۔

ویڈیو دیکھیے۔

زخمی شخص کے رشتہ دار روپ چند سینی نے بتایا کہ اس کا رشتہ دار کچہری روڈ کے علاقے سے موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ کسی گاڑی نے اسے ٹکر مار دی اور وہ گڑھے میں جا گرا۔ فی الحال ان کی حالت تشویشناک ہے۔ علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ تعمیراتی کام کی وجہ سے یہاں آئے روز حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے یہاں نہ کوئی روک تھام کی گئی ہے اور نہ ہی یہاں کوئی ٹھوس حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔