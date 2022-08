الور: شادی کے بعد ہر کسی کو والدین بننے کی خواہش ہوتی ہے لیکن سرحد پر ملک کی حفاظت کرنے والے راجستھان کے ضلع جھنجھنو کے سابق فوجی گوپی چند کی یہ خواہش شادی کے 54 برس بعد مکمل ہوئی۔ فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد گوپی چند باپ بننا چاہتے تھے اور ان کی یہ خواہش 75 سال کی عمر میں پوری ہوئی جب ان کی 70 سالہ بیوی نے گزشتہ روز ایک بچے کو جنم دیا۔ گوپی چند 75 سال کی عمر میں آئی وی ایف تکنیک کے ذریعے باپ بنے ہیں۔ ایسے میں ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ شادی کے 54 سال بعد Baby Birth After 54 Years Of Marriage گھر میں بچے کی کلکاریاں گونجنے سے سابق فوجی گوپی چند اور انکی بیوی بہت زیادہ خوش ہیں۔ Old Woman Gave Birth a son

ستر برس کی عمر میں خاتون نے بچے کو جنم دیا

اس بارے میں گوپی چند نے کہا کہ '75 سال کی عمر میں انہیں والد بننے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ زندگی میں اس سے زیادہ خوشی کوئی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جنگ ​​میں انہیں پیر میں گولی لگی تھی۔ 1983 میں فوج سے ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ سنہ 1968 سے ہی والد بننے کی خواہش تھی جو اب جا کر پوری ہوئی ہے۔ فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد گوپی چند کی اہلیہ نے ڈاکٹروں سے معائنہ کروایا لیکن ہر طرف سے مایوسی ہاتھ لگی۔ اسی دوران کسی نے آئی وی ایف ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات دی۔ Couple in Seventies Becomes Parent of Child

سابق فوجی گوپی چند نے بتایا کہ انہوں نے الور میں ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور اس کے بعد مزید علاج کا عمل شروع ہوا۔ 8 اگست کو 70 سالہ چندراوتی نے الور کے 60 فٹ روڈ پر واقع ایک نجی اسپتال میں بیٹے کو جنم دیا۔ بچے کا وزن تقریباً ساڑھے تین کلو ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بچہ مکمل طور پر صحت مند ہے۔ Old Age Pregnancy Case