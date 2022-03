بھارتی ریاست پنجاب کے فیروز پور سیکٹر میں پیر کی صبح بارڈر سیکورٹی فورس (بی ایس ایف) کے اہلکاروں نے ایک کواڈ کاپٹر کو مار گرایا۔ Quadcopter was Shot Down by BSF in Ferozepur Sector

پولیس اور سیکورٹی فورسز نے علاقے میں گشت بڑھا دی ہے۔ ساتھ ہی اس واقعہ کی تحقیقات کی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ BSF shot down a Pakistani drone

بی ایس ایف کے مطابق، آج صبح فیروز پور سیکٹر میں ایک کواڈ کاپٹر دیکھا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسے مار گرایا۔ تفتیش کے بعد اس کے پاس سے ممنوعہ مواد کے 5 پیکٹ برآمد ہوئے۔ بی ایس ایف کے مطابق یہ کواڈ کاپٹر پاکستان کی جانب سے آیا تھا۔ Quadcopter in Ferozepur sector

غور طلب ہے کہ پنجاب حکومت کے عہدیداروں نے حال ہی میں پارلیمانی کمیٹی برائے امور داخلہ کو بتایا تھا کہ گزشتہ دو سالوں میں بین الاقوامی سرحد کے قریب 133 بار ڈرون دیکھے گئے ہیں۔