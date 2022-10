چنڈی گڑھ:یہ معلومات سماجی تحفظ، خواتین اور بچوں کی فلاح وبہبہود کی وزیر ڈاکٹر بلجیت کور نے آج یہاں دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کے تمام طبقات کی فلاح و بہبود کے لئے پرعزم ہے۔ Compensation For Women Who Badly Injured In Acid Attack

انہوں نے کہاکہ اس سکیم کا مقصد تیزاب حملے کے باعث معذور ہونے والی خواتین کو ماہانہ مالی امداد فراہم کرنا ہے تاکہ متاثرین کی زندگی کو آسان بنایا جا سکے۔

ڈاکٹر کور نے کہا کہ اس اسکیم کے تحت 40 فیصد یا اس سے زیادہ معذور خواتین کی بازآبادکاری اور انہیں خود انحصار بنانے کے لیے ہر ماہ آٹھ ہزار روپے دیے جاتے ہیں۔ یہ خواتین پنجاب کی رہائشی ہونی چاہئیں۔ اس کے علاوہ متاثرہ خاتون کی طرف سے ایف آئی آر/شکایت کی ایک کاپی رجسٹرڈ ہونی چاہیے۔

ان کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران تیزاب سے متاثرہ افراد کے لیے 24.00 لاکھ روپے کا انتظام کیا گیا ہے، جس میں سے ستمبر تک 21 مستحقین کو 11.76 لاکھ روپے کی مالی امداد کی ادائیگی کی جا چکی ہے۔ ایسڈ اٹیک وکٹمز سکیم 100فیصد ریاستی اسپانسرڈ ہے۔