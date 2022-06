پنچکولہ: عادل الطاف نے دہلی سے متصل ہریانہ کے پنچکولہ میں کھیلو انڈیا یوتھ گیمز میں جموں و کشمیر کے لیے سائیکلنگ کا پہلا گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کی۔ مالی طور پر کمزور سری نگر کے ایک درزی کے بیٹے نے بوائز 70 کلومیٹر روڈ ریس میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وہ گزشتہ روز 28 کلومیٹر انفرادی ٹائم ٹرائل میں پہلے ہی چاندی کا تمغہ جیت چکے تھے۔ ان کی اس کامیابی پر جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی مبارکباد دی Adil Altaf, a tailor's son scripts history as he wins Jammu & Kashmir’s first cycling gold۔

جموں و کشمیر کے عادل الطاف نے پہلا سائیکلنگ گولڈ میڈل جیت لیا

بچپن میں الطاف وسطی کشمیر کے سری نگر ضلع کے لال بازار کی بھیڑ بھاڑ والی گلیوں میں سائیکل چلاتے تھے۔ اگرچہ وہ اسے پسند کرتا تھا لیکن اپنے والد کے روزمرہ کے کاموں میں بھی حصہ بٹاتے تھے۔ جب وہ 15 سال کا ہوا تو اس نے پہلی بار اپنے اسکول کشمیر ہارورڈ میں منعقدہ سائیکلنگ ایونٹ میں حصہ لیا۔ اس کے غریب والد نے اسے ایک سائیکل خریدنے کے لیے دوگنی محنت کی جو اس کے لیے اپنے شوق کو آگے بڑھانے کے لیے کافی تھی۔

جیسے ہی اس نے مقامی مقابلوں میں جیتنا شروع کیا، سری نگر میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا اس کی مدد کے لیے آگے آیا۔ اس کی ایم ٹی بی بائیک کو اسپانسر کیا، جس کی قیمت 4.5 لاکھ روپے تھی۔

گزشتہ چھ ماہ سے 18 سالہ الطاف کھیلو انڈیا گیمز کی تیاری کے لیے این آئی ایس پٹیالہ میں تربیت حاصل کر رہا تھے اور سائیکلنگ میں پہلا گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔