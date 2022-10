ترال: ترال ٹاؤن کی صاف صفائی کے لیے آج میونسپل کمیٹی ترال اور ایک نجی اسکول کی جانب سے مشترکہ طور ریلی کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں درجنوں اسکولی طلباء کے ساتھ ساتھ ایم سی ترال کے ملازمین نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت ایم سی ترال کے صدر منظور احمد خان کر رہے تھے۔ اس موقعے پر طلبا نے ہاتھوں میں بینر اٹھا رکھے تھے جن میں ماحول کو صاف رکھنے کے حوالے سے نعرے درج تھے۔ Rally Taken Out to Save Environment

میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریلی میں شامل ایک طالبہ فرحانہ اشرف نے بتایا کہ ریلی کے ذریعہ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کو صاف رکھنا ہماری ملی ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر ایم سی ترال کے صدر منظور احمد خان نے بتایا کہ ریلی کے ذریعہ عوام میں بیدار لائی جارہی ہے تاکہ عوام صفائی کو برقرار رکھیں اور جو کوڈے دان میونسپلٹی کی جانب سے نصب کیے گئے ہیں ان کا باقاعدہ استعمال کریں۔ انھوں نے مزید بتایا کہ ترال ٹاؤن کو صاف رکھنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں اور عوام سے اس ضمن میں تعاون کی اپیل کی جاتی ہے۔