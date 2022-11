پلوامہ: وادی کے دیگر اضلاع کے ساتھ ساتھ ضلع پلوامہ میں بھی محکمۂ جل شکتی نے کئی مقامات پر اورہیڈ واٹر ریسروائر تعمیر کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس کا مقصد تھا کہ ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا جاسکے۔ تاہم اکثر اورہیڈ واٹر ریسروائر یا تو زیر تعمیر ہیں یا پھر بے کار پڑے ہوئے ہیں۔ محکمۂ جل شکتی نے ضلع کے پنجرن، پتی پورہ اس سے ملحق علاقوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کی غرض سے پتی پورہ میں دس سال قبل ایک اورہیڈ واٹر ریسروائر تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن یہ اورہیڈ واٹر ریسروائر آج تک تعمیر نہ ہوسکا جب کہ پچھلے دو برسوں سے ان اور ہیڈ واٹر ریسروائر پر کام بھی بند کردیا گیا ہے جس کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو پینے کے پانی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑرہا ہے۔ Despite the Passage of ten years, the Construction of Overhead Water Reservoir was not Completed



اس ضمن میں مقامی لوگوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس اور ہیڈ واٹر ریسروائر پر دس سال قبل کام شروع کیا گیا تھا لیکن دس سال گزارنے کے باوجود بھی اس کا تعمیری کا کام مکمل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اورہیڈ واٹر ریسروائر سے قریب تین چار دیہات کو پینے کا پانی فراہم کرنا تھا لیکن اورہیڈ واٹر ریسروائر تعمیر ہی نہیں کیا جارہا ہے جب کہ علاقے کے لوگوں کو کافی مشکلات پیش آرہی ہیں۔ جب کہ اورہیڈ واٹر ریسروائر تعمیر کرنے کے لیے جس شخص نے زمین دی تھی اس کو محکمہ کی جانب سے نا تو ابھی تک معاوضہ دیا گیا اور اس کو کہا گیا تھا کہ اس سرکاری ملازمت بھی فراہم کی جائے گی جو ابھی تک نہیں دی گئی انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے۔



انہوں نے ضلع انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملہ کی جانچ کریں کہ اورہیڈ واٹر ریسروائر کی تعمیر کا کام مکمل کیوں نہیں کیا گیا۔ اس کو تعمیر کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام شروع کریں تاکہ علاقے کے لوگوں کے مسائل کا ازالہ کیا جاسکے۔ واضح رہے کہ وادیٔ کشمیر میں امسال موسم میں تبدیلی اور خشک سالی جیسی صورتحال دیکھنے کو ملی جس کے سبب وادی بھر میں لوگوں کو پینے کے صاف پانی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب کہ انتظامیہ جل جیون مشن کے تحت ہر گھر جل پہنچانے کی بات کررہا ہے باوجود اس کے کہ دس سالوں سے محکمہ ایک اورہیڈ واٹر ریسروائر تعمیر کرنے میں ناکام رہا۔