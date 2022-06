پلوامہ: جموں و کشمیر کے ضلع پلوامہ کے پتل باغ پانپور،گالندر و دیگر کئی علاقوں میں سینکڑوں کنال کی آراضی پر مشتمل دھان کی کھیت پانی نہ ملنے کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق ضلع میں تقریباً 70 سے زائد واٹر پمپ لگے ہوئے ہیں جن میں سے بیشتر پمپ بےکار پڑے ہوئے ہیں جس وجہ سے دھان کی کھیتوں تک پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے۔' Farmers upset due to shortage of water in the fields in Pulwama

پانپور میں کھیتوں میں پانی کی قلت سے کسان پریشان

مقامی لوگوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ 'ضلع پلوامہ کے پتل باغ علاقے کے بیشتر لوگ ایگریکلچر خاص کر دھان کی پیداوار سے ہی وابستہ ہے لیکن رواں سال پانی کی سپلائی نہ ملنے سے سینکڑوں کنال اراضی پر لگائی گٸی پنیری تباہ ہو رہی ہے جس وجہ سے کسانوں کو بے حد پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔'

انہوں نے کہا کہ 'انتظامیہ کی جانب سے اگرچہ ضلع میں 70 سے زیادہ واٹر پمپ لگائے گئے ہیں تاہم ان میں 50 سے زیادہ واٹر پمپ بےکار ہو چکے ہیں۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ 'جلد سے جلد وہ ان کی کھیتوں کے لیے پانی کا کوئی معقول انتظام کریں تاکہ کسانوں کا ایک بڑا طبقہ نقصان ہونے سے بچ سکے۔' More than 70 water pump for fields in Pulwama