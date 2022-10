سرینگر: وادی کشمیر میں کئی سرکاری عمارتیں دھول چاٹ رہی ہیں، فنڈز واگزار نہ کیے جانے، نامعلوم وجوہات کی بنا پر کام روکے جانے کی وجہ سے کئی سرکاری عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ان عمارتوں میں ضلع پلوامہ کے کاکاپورہ علاقے کا بلاک ڈیولپمنٹ کونسل (بی ڈی او) افس اور پنچایت گھر بھی شامل ہیں۔ Construction of BDC Office Kakapora Yet to start

ٹینڈرنگ کے باوجود بی ڈی او آفس تعمیر نہیں کیا گیا

مرکزی سرکار نے دفعہ 370اور 35اے کی تنسیخ کے بعد جموں کشمیر میں بھی پنچایتی راج کو مستحکم بنانے کا دعویٰ کیا تھا اور ضمن میں پنچایتی راج اداروں کو مستحکم بنانے کی غرض سے کئی اصطلاحات کو بھی منظوری دی تھی، وہیں پنچایتی انتخابات بھی عمل میں لائے گئے تاکہ ’’جموں وکشمیر میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنایا جاسکے۔‘‘ تاہم زمینی سطح پر اس طرح کے اصلاحات کے برعکس تصاویر نظر آ رہی ہیں۔ Despite Tendering work BDC Office Kakapora Construction Not started

ضلع پلوامہ کے کاکاپورہ علاقے میں بی ڈی سی افس کے ساتھ ساتھ پنچایت گھر کی تعمیر کا فیصلہ لیا گیا جس کے لئے سال 2021 میں باضابطہ ٹینڈرز جاری کیے گئے تاہم مہینوں گزرنے کے باوجود تعمیری کام شروع نہیں کیا گیا۔ اس ضمن میں مقامی بی ڈی سی چیئرمین عمر جان نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا: ’’ایک سال مکمل ہونے کو ہے تاہم اس کے باوجود عمارت کو تعمیر کرنے کے لئے اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔‘‘

کاکاپورہ کے بی ڈی سی چیئرمین نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ معاملہ ڈی سی پلوامہ، اے سی ڈی پلوامہ، بی ڈی او کاکاپورہ کی نوٹس میں لایا تاہم اس حوالہ سے آج تک کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ انہوں نے گورنر انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ معاملہ کی جانچ کرے اور کاکاپورہ میں بی ڈی سی آفس کی تعمیر کو ممکن بنایا جا سکے۔