ترال: جموں و کشمیر کے ترال علاقے میں کیپیکس بجٹ اور زمینی سطح پر ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے ٹاؤن ہال ترال میں ایک جائزہ میٹنگ منعقد کی گئی۔ اس میٹینگ کی صدارت ڈی ڈی سی ممبر ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کی جبکہ میٹنگ میں دیہی ترقی، بجلی، صحت عامہ، اریگیشن، زراعت اور دیگر محکمہ جات کے افسران کے علاوہ پنچوں اور سرپنچوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ Review of Capex Budget And Development Projects In Tral

ڈی ڈی سی ممبر نے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا

میٹنگ میں ڈی ڈی سی ممبر DDC Member Dr Harbaksh Singh نے کیپکس بجٹ سال 22-21 کا جائزه لیتے ہوئے افسران پر زور دیا کہ وہ سرکاری پیسے کا منصفانہ استعمال کریں اور عوام کے لیے مختص پیسوں کو برباد نہ کریں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے بتایا کہ ایک طرف حکومت پنچایتی اداروں کو مضبوط بنانے کی باتیں کر رہی ہیں۔ Development Projects In Tral

انہوں نے کہا کہ دوسری جانب سرکاری ملازمین اس اہم ادارے کو مضبوط کرنے میں مسائل پیدا کر رہے ہیں کیونکہ آج کی جائزہ میٹنگ میں ہم نے پہلے ہی انتظامیہ کو مطلع کیا تھا مگر اسکے باوجود سبھی پنچایتی ممبران کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ Review of Capex Budget And Development Projects In Tral

