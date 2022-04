پلوامہ: جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں جمعہ کی صبح سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کے ایک ہیڈ کانسٹیبل کی موت ہوگئی جب کہ موت کی وجہ معلوم کی جارہی ہے۔ CRPF man dies in Pulwama.تفصیلات کے مطابق F/Coy 183 بٹالین کے ہیڈ کانسٹیبل موہن سنگھ اپنی پوسٹنگ کی جگہ پر اچانک بے ہوش ہو گئے۔ جس کے بعد ان کے ساتھیوں نے فوری طور پر ضلع ہسپتال پلوامہ منتقل کردیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ Cause of death being ascertained



واضح رہے کہ وہ پلوامہ میں ڈپٹی کمشنر آفس میں تعینات تھے اور ان کی موت کی وجہ معلوم کی جا رہی ہے۔ Constable died in Pulwama