ضلع پلوامہ میں بھاری برفباری کے سبب سبھی سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہیں ضلع پلوامہ میں ابھی تک سبھی رابطہ سڑکوں کو بحال نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بیماروں کو مشکلات درپیش ہیں۔

Army Comes To Rescue Of Pregnant Woman: شدید برفباری کے دوران آرمی نے حاملہ خاتون کو ہسپتال پہنچایا

وہیں آج فوج کی 44 راشٹریہ رائفلز نے ایک حاملہ خاتون کو بچانے کے لیے شدید برف باری کے درمیان اسپتال پہنچانے میں مدد کی۔ ضلع پلوامہ کے لاسی پورہ علاقے سے تعلق رکھنے والے ہلال احمد نے کمانڈنگ آفیسر 44 راشٹریہ رائفلز سے مدد کی درخواست کی تھی اور کہا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے اور درد بہت زیادہ ہے۔

جس کے بعد 44 راشٹریہ رائفلز کی ایک میڈیکل ٹیم (میڈیکل آفیسر) کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچی اور حاملہ خاتون کو بحفاظت ضلع اسپتال پلوامہ پہنچایا۔





شدید برف باری اور خراب موسم کی وجہ سے نہ تو کمیونٹی ہیلتھ سنٹر کی گاڑیاں چل پا رہیں ہیں اور نہ ہی پبلک ٹرانسپورٹ۔ آرمی میڈیکل ٹیم نے خاتون کو بروقت اسپتال پہنچا دیا ہے اور مریض کی ابتدائی جانچ کے بعد نازک صورتحال کے پیش نظر علاج جاری ہے۔

واضح رہے کہ حاملہ خاتون کے اہل خانہ سمیت سول انتظامیہ نے آرمی یونٹ کی انسانی ہمدردی پر شکریہ ادا کیا۔