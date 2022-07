پونچھ: سرحدی ضلع پونچھ کے جولاس فائرنگ رینج میں بدھ کے روز ہوئے ایک حادثاتی دھماکے میں دو فوجی اہلار زخمی ہو گئے۔ Two Soldiers Injured In Poonch سرکاری ذرائع کے مطابق یہ واقعہ اُس وقت پیش آیا جب پونچھ کے جولاس فائرنگ رینج میں فورسز اہلکار ٹریننگ میں مصروف تھے۔ Soldiers Injured in Poonch Firing Range

انہوں نے بتایا کہ زخمی ہوئے دونوں فوجیوں کو علاج و معالجہ کی خاطر نزدیکی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ذرائع نے دھماکے میں زخمی ہوئے فوجی اہلکاروں کی شناخت مکیش کمار اور رشی کیش چوبے کے طور پر کی ہے۔