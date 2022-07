جموں: جموں و کشمیر کے پونچھ میں بدھ کے روز ایک دھماکہ میں دو فوجی اہلکار زخمی Two Army Soldiers Injured ہو گئے۔ جانکاری کے مطابق پونچھ ضلع کے جھلس علاقے کے فائرنگ رینج میں ایک حادثاتی دھماکہ Accidental Blast At a Firing Range in Jhullas ہوا، جس میں دو فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ تقریباً دو بجے اس وقت پیش آیا جب دو فوجی اہلکار دیگر ساتھیوں کے ساتھ فائرنگ رینج میں ٹریننگ training at the at firing range میں مصروف تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ زخمی مکیش کمار اور رشیکیش چوبے Mukesh Kumar and Rishikesh Chaubey کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔

