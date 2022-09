جموں و کشمیر کے پونچھ میں بہرامگالا کی مغل روڈ پر کار اور ٹرک کے درمیان ٹکر کے نتیجہ میں سات افراد زخمی ہوگئے۔ جموں و کشمیر کے راجوری پونچھ ضلع میں سورنکوٹ علاقے کے علاقے بہرامگلہ میں آج دوپہر ایک مسافر ٹیکسی اور ٹرک کے درمیان تصادم میں کم از کم سات افراد زخمی ہو گئے۔ Seven injured as truck collides with cab at Behram Gala on Mughal road

ذرائع کے مطابق ایک ٹرک رجسٹریشن نمبر JK08F 7247 نے سری نگر جانے والی Xylo گاڑی JK14C 2788 کو بہرامگلہ سورنکوٹ علاقے میں ٹکر ماری جس کے نتیجے میں سات افراد زخمی ہوئے۔ سڑک حادثہ میں زخمی افراد کی شناخت ریاست خان ولد محمد یونس، محمد رزاق ولد لال خان، طارق خان ولد عبدالقیوم، شبینہ زوجہ محمد بشارت، سلیمہ بی زوجہ محمد صغیر، موہین خان ولد امتیاز خان اور محمد بشارت ولد خان محمد کے طور پر کی گئی۔

مینڈھر کے رہائشیوں کو فوری علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ ایس ایچ او سورنکوٹ راجویر سنگھ نے بتایا کہ اطلاع ملنے کے فوراً بعد ایک ٹیم کو موقع پر بھیجاگیا اور زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔