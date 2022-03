اڑیسہ کے ضلع نبارنگ پور A mother bear crosses the road with two cubs کے نندھانڈی بلاک کے سندھی گوڈا روڈ پر ایک ماں ریچھ کو اپنے دو بچوں کے ساتھ روڈ پار کرتے دیکھا گیا۔ ماں ریچھ کی پشت پر اس کے دونوں بچے بیٹھے ہوئے تھے اور ماں ریچھ آسانی سے سڑک پار کر گئی۔ ریچھ نبارنگ پور نندہانڈی بلاک کے قریب مین روڈ عبور کرکے جنگل میں داخل ہوگئی۔ A mother bear crosses the road with two cubs۔

ویڈیو

مزید پڑھیں:

ریچھ کو دیکھنے کے لیے سڑک کے دونوں طرف کئی گاڑیاں کھڑی تھیں اور لوگوں نے اپنے موبائل فونز پر فوٹو کھنچوائے اور خوب موج مستی کی۔ ریچھ کے بچے اپنی ماں کے کمر پہ بیٹھے راستہ عبور کرنے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔ A mother bear crosses the road with two cubs