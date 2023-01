ورلڈ اسپائس کانگریس جی 20 ممالک کے ساتھ کاروبار کے نئے مواقع فراہم کریگا

ممبئی:ریاست مہاراشٹر کے ممبئی میں 16 سے 18 فروری کے درمیان جی 20 کے زیر اہتمام ورلڈ اسپائس کانگریس کی جانب سے نمائش منعقد کی جا رہی ہے۔اس کا مقصد ملک میں کاروبار کے لئے نئے مواقع فراہم کرنا ہے۔

اس موقع پر ملکی اور غیر ملکی سطح پر صحت کو لے کر خاص خیال رکھا گیا ہے۔خاص کر ایسے مصال جن سے اس کورونا بیماری میں یا اس سے ہونے والے امراض کے خلاف لڑنے میں مددگار ثابت ہو اس پر خاص طور پر توجہ دی گئی ہے۔ بھارتی مصالوں میں خاص کر ہلدی ،ادرک، کالی مرچ ،زیرہ جیسی گھریلو مصالوں کا مطالبہ زیادہ ہو رہا ہے۔یہی سبب ہے کہ بھارتی مصالہ صنعت نے گزشتہ دو برسوں میں میں چار ملین ڈالر کی آمدنی کے اعدادو شمار کو عبور کر لیا ہے۔ اس حالت میں گھریلو مصالوں کی مانگ لازمی ہے۔

کورونا وبائی مرض کے نتیجے میں عالمی سطح پر مصالحوں کے صحت سے متعلق فوائد اور قوت مدافعت بڑھانے والی خصوصیات کے بارے میں بیداری میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ہندوستانی مصالحہ ، خاص طور پر ہلدی، ادرک، کالی مرچ، اور بیجوں کے مصالحے، روایتی ہندوستانی مصالحے جیسے زیرہ اور میتھی کی بڑھتی ہوئی مانگ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان سب کا کوویڈ 19 کے بعد مانگ میں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ ہندوستانی مسالوں کی صنعت نے پچھلے دو برس 2020-21 اور 2021-22 کے دوران 4 بلین امریکی ڈالر کی آمدنی عبور کی ہے۔ اس عرصے کے دوران مقامی مارکیٹ میں مصالحہ جات کی مانگ میں بھی مثبت اضافہ ہوا ہے۔

بھارتی وزارت کے اعدادوشمار کے مطابق؛ سن 2022-23 کے دوران نومبر 2022 تک بھارت سے مصالحہ کی برآمدگی گزشتہ برس کی اسی مدت کے مقابلے USD کے لحاظ سے تقریباً 6.5 فیصد پیچھے ہے۔ اپریل سے نومبر 2022 کے لیے مصالحے کے لیے موجودہ تجارتی تخمینہ USD 2469.02 ملین (19580.56 کروڑ روپے) ہے۔

سن 2022-23 کے دوران، بعض مصالحوں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر بیج والے مصالحے جن میں زیرہ، میتھی، بشپس سیڈ (اجوائن کے بیج)، ڈل سیڈ، خس، سونف، سرسوں وغیرہ شامل ہیں۔

اپریل سے اکتوبر 2022 کے دوران لہسن کی مانگ میں پچھلے برس کی اسی مدت کے مقابلے میں 170 فیصد کا اضافہ ہوا ہے۔ کچھ مصالحے جیسے زعفران، جن کی موجودہ سیزن میں بہت زیادہ فصل ہوئی ہے۔ ہینگ، دار چینی، املتاس (کیسیا)، کمبوج، مصالحے (NES) وغیرہ بھی مثبت رجحان دکھاتے ہیں۔