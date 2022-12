اورنگ آباد: مہاراشٹر کے وزیر ذراعت عبدالستار نے قانون ساز کونسل میں اعلان کیا کہ اورنگ آباد میں خاص طور پر خواتین کا زرعی کالج شروع کیا جائے گا۔ مراٹھواڑہ گریجویٹ حلقہ کے ایم ایل اے ستیش چوہان نے اورنگ آباد میں خواتین کا زرعی کالج شروع کرنے کے لیے قاعدہ 93 کے تحت ایک تجویز پیش کرتے ہوئے ایوان کی توجہ مبذول کرائی تھی۔ ستیش چوہان نے ایوان کی توجہ دلائی کہ وسنت راؤ نائیک مراٹھواڑہ زرعی یونیورسٹی کی طرف سے اورنگ آباد میں خواتین کا زرعی کالج قائم کرنے کی پیش کردہ تجویز کو 2 ستمبر 2022 کو منعقدہ زرعی تعلیم اور تحقیقی کونسل کی میٹنگ میں منظور کیا گیا تھا۔ Womens Agriculture College

اورنگ آباد ضلع کی زمین بہت زرخیز ہے اور ضلع میں جا ئیکواڑی ، شیوانا ،تاکلی، گرجا، ناندور مدھیمیشور جیسے بڑے پروجیکٹ ہیں۔ ستیش چوہان نے کہا کہ زراعت کا علم اورنگ آباد علاقہ کی ان لڑکیوں کو دستیاب ہونا چاہیے جنہوں نے اعلیٰ تعلیم مکمل کی ہے اور اس سے زراعت کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ معاشی صورتحال کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی لہذا، اور نگ آباد ضلع کے پہلے وزیر زراعت کی حیثیت سے ستیش چوہان نے ہال میں ایک فوری موقف پیش کیا کہ وہ ایک مضبوط موقف اختیار کریں اور اورنگ آباد میں خواتین کا زرعی کالج ایک خصوصی معاملہ کے طور پر شروع کریں۔ Womens Agriculture College will be launched in the City Soon Says Agriculture Minister Abdul

رکن اسمبلی ستیش چوہان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر زراعت عبدالستار نے کہا کہ اورنگ آباد میں وسنت راؤ نائیک مراٹھواڑہ زرعی یونیورسٹی کا معاملہ غور ہے۔جلد ہی اورنگ آباد لڑکیوں کے لیے زرعی کالج شروع کیا جائے گا۔ Womens Agriculture College will be launched in the City Soon

