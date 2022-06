ممبئی کے سر جے جے مارگ پولیس تھانے کی حد میں ایس بی یو ٹی پروجیکٹ کی لفٹ گر جانے کے سبب دو مزدور زخمی ہوگئے ہیں، زخمیوں کو جے جے ہسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ایک کی موت ہوگئی جبکہ دوسرے مزدور کا علاج کیا جا رہا ہے۔ وہیں کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اسی کنسٹرکشن سائٹ پر ایک کرین کا بیلٹ ٹوٹ جانے کے سبب ایک مزدرو ہلاک ہوگیا۔ Two Killed in Accidents At SBUT Construction

جے جے مارگ کے کنسٹرکشن سائٹ پر بڑا حادثہ، دو مزدور ہلاک

اس حادثے کو لیکر جے جے مارگ پولیس تھانے نے ٹھیکیداروں کے خلاف لاپرواہی اور غیر اراداتا قتل کا معاملہ درج کیا ہے حالانکہ اب تک کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ اس حادثہ میں ہلاک ہونے والے مزدوروں کے نام قسمت شیخ 28 اور سید علی 22 ہے۔ دونوں مزدور مغربی بنگال کے رہنے والے ہیں۔ بتا دیں کہ اس علاقے کی از سر نو تعمیر کی جارہی ہے، اس تعمیراتی کام کا مقصد ہے کہ اس علاقے میں تنگ کھولیوں میں رہنے والوں کو کشادہ گھر اور بنیادی سہولیات مل سکے۔ Two Killed in Accidents At SBUT Construction

