اورنگ آباد:مہاراشٹر کے اورنگ آبادکے خلدآباد میں زر زری زر بخش دولہا کی عرس تقریبات میں خواجہ سراؤں کی ٹولیاں بھی ہر سال پابندی سے حاضری دیتی ہیں .یہ ٹولی کی آٹھ نسل ہے جو پچھلے کئی برسوں سے عرس تقریبات میں حصہ شرکت کرتی رہیں ہیں اور انہیں درگاہ انتظامیہ کی جانب سے بھر پور تعاؤن بھی ملتا ہے۔Transgenders Reaction On Zar Zari URS In Auarngabad In Maharashtra

چشتیہ سلسلے کے معروف صوفی بزرگ حضرت خواجہ منتجب الدین چشتی المعروف زر زری زر بخش دولہا کی عرس تقریبات بڑی دھوم سے منائی جارہی ہیں۔عرس تقریب میں ملک بھر کے مختلف شہروں سے عقیدت مند اس عرس میں شرکت کرتے ہیں۔ایسے ہی عقیدت مندوں میں خواجہ سراؤں کی ٹولیاں بھی شامل ہوتی ہیں جو مہاراشٹر بھر اور دیگر ریاستوں سے خلدآباد کا رخ کرتے ہیں ،

خواجہ سراؤں کے ایک گروہ کا کہنا ہیکہ ان کی کمیونٹی کے لوگ نسل در نسل عرس کے موقع پر حاضری دیتے ہیں اور موجودہ گروہ خواجہ سراؤں کی نوویں نسل ہیں، یہ لوگ قوالیاں گاتے ہیں ، بھیک مانگتے ہیں اور زیارتوں میں حصہ لیتے ہیں ، ان کا کہنا ہیکہ عرس انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے انھیں بھر پور تعاؤن ملتا ہے ۔