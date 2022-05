ممبئی کے حج ہاؤس میں منعقد ایک تقریب کے دوران پیسے لٹانے کا معاملہ گزشتہ ماہ سامنے آیا تھا۔ اس معاملے کو لیکر سینئر صحافی سعید حمید نے حج ہاؤس میں ایک آر ٹی آئی داخل کر کے معاملے میں انہوں نے انتظامیہ سے سوال کیا، جس کے جواب میں حج ہاؤس انتظامیہ نے دیا کہ حج ہاؤس میں اس طرح کی کوئی تقریب منعقد نہیں کی گئی تھی۔ The Administration denied about Flashing money in Qawwali program in Hajj House

ویڈیو دیکھیے۔

معلوم ہوکہ 5 جون 2021 کو ممبئی میں موجود حج ہاؤس Mumbai Hajj House کی اس عمارت میں قوالی کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس میں ہوا میں پیسے لٹائے جا رہے تھے۔ اس دوران حج ہاؤس میں حج ہاؤس کے سی ای او مقصود احمد خان تھے۔