اورنگ آباد: شیوسینا ٹھاکرے خیمہ کو انتخاب کے لیے مشعل نشان ملنے کے بعد مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں ادھو ٹھاکرے Ex CM Uddhav Thackeray حامیوں نے شہر کے کرانتی چوک علاقے میں چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے کو پھول کا ہار پہنا کر جشن منایا۔ اس دوران شیوسینکوں نے ایک دوسرے کو مٹھائی بھی کھلائی۔ ساتھ ہی شیوسینا اقلیتی سیل کے ذمہ داروں نے کہا ہے کہ ادھو ٹھاکرے سبھی مذاہب کے لوگوں کو ساتھ لے کر چل رہے تھے اور اس کی بہترین مثال پچھلے ڈھائی سالوں میں دیکھنے کو ملی جب ادھوٹھاکرے وزیر اعلٰی تھے۔

ادھو ٹھاکرے خیمے کے شیوسینکوں کا کہنا کہ اس سے پہلے بھی شیوسینا کو مشعل نشان ملا تھا۔ Udhav Thakrey Got Election Symbol۔ اس وقت بھی شیوسینا کے بہت سارے لیڈران نے انتخابات میں جیت حاصل کی تھی۔ ساتھ ہی ایک مثال دیتے ہوئے ادھو ٹھاکرے کے حامیوں نے بتایا کہ اورنگ آباد میں پہلی مرتبہ شیوسینا کے موریشور ساوے نے لوک سبھا انتخاب میں حصہ لیا تھا اور اُن کا انتخابی نشان مشعل ہی تھا۔ اس وقت انہوں نے واضح جیت حاصل کی تھی۔ اس دوران سابق میئر نند کمار گوڑھیلے نے کہا کہ یہ جو مشعل نشان ملا ہے اس سے اندھیروں کو روشن کیا جائے گا۔

ادھو ٹھاکرے شیوسینا اقلیتی سیل کے نائب صدر انور فاروقی نے بتایا ہے کہ ہمیں یقین ہے شیو سینا میں مسلمانوں کو انصاف ملتا ہے۔ ادھو ٹھاکرے کی شیو سینا نئی نہیں ہے بلکہ پرانی ہی ہے۔ پہلے بھی مسلمان اس پارٹی میں جڑ تے تھے اور اب زیادہ لوگ جڑ رہے ہیں۔ انور فاروقی نے اُمید ظاہر کی کہ پھر سے آگاڑی حکومت زور و شور سے مہاراشٹر میں آئیں گی اور ادھو ٹھاکرے کی حکومت بنیں گی یہی ہم دعا کرتے ہیں۔