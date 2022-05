مہاراشٹر نونرمان سینا کے صدر راج ٹھاکرے کے الٹی میٹم کے تناظر میں اورنگ آباد شہر میں سخت بندوبست رکھا گیا ، جس کے نتیجے میں شہر کے کسی بھی علاقے سے کسی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی، اس بات کی جانکاری پولیس کمشنر نکھل گپتا نے دی ہے۔

Play Hanuman Chalisa on Loudspeakers if you Hear Mosques Blaring azan, Raj Thackeray

ولیس کمشنر

پولیس کمشنر کا کہنا ہیکہ ایم این ایس کی دھمکی کو پولیس نے سنجیدگی سے لیا اور حالات پر باریکی سے نظر رکھی جارہی ہے ، اس سلسلے میں ایم این ایس کے پچاس سے زائد کارکنوں کو نوٹس جاری کی گئی ہیں تاکہ شہر میں شرپسندی کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔

پولیس کمشنر کے مطابق حالات پوری طرح پُر امن ہیں، اور لوگ روز مرہ کی مصروفیات میں ہیں ، واضح رہے ایم این ایس کے صدر راج ٹھاکرے نے چار تاریخ سے مسجدوں کے روبرو ہنومان چالیسہ پڑھنے کی دھمکی دی تھی۔