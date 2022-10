اورنگ آباد :ملک بھر میں گزشتہ 22 ستمبر کو این آئی اے اور اے ٹی ایس نے ملک میں موجود پی ایف آئی کے دفتروں پر چھاپہ ماری مہم کے تحت 106 افراد کو گرفتار کیا تھا جس میں سے مہاراشٹر کے بیس پی ایف آئی سے جڑے لوگ بھی شامل تھے ۔مہاراشٹر سے چار الگ الگ اضلاع میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ATS Arrest Another PFI Member ,Other Sent to ATS Custody

جالنہ سے گرفتار PFI کے حافظ عمیر کو 4 دن کی پولس حراست

مہاراشٹر اے ٹی ایس نے جالنہ سے پی ایف آئی کے 30 سالہ نوجوان کو گرفتار کیا۔ اسے اورنگ آباد کی یو اے پی اے عدالت میں پیش کیا گیا ۔جس کے بعد یو اے پی اے کی خصوصی عدالت نے پی ایف آئی ممبر کو 4 دن کے لئے پولیس کی حراست میں رکھنے کا حکم دیا۔

پی ایف آئی ممبر حافظ عمیر کے وکیل ایڈوکیٹ خضر پٹیل نے بتایا کہ پی ایف آئی پر پابندی لگنے سے پہلے پانچ مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا تھا اور اسّی معاملے میں جالنہ سے تیس سالہ عمیر کو بھی گرفتار کیا گیا۔ جس کو اورنگ آباد کی یو اے پی اے خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔اس کے بعد اے ٹی ایس نے عدالت سے 10 دن کا پی سی آر مانگا تھا لیکن وکلاء کے درمیان بحث کے بعد یو اے پی اے کی خصوصی عدالت نے 4 دن کا پی سی آر دیا۔

ایڈوکیٹ فضل پٹیل نے بتایا ان مشتبہ افراد پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اُن میں دہشت گردی کی فنڈنگ ​​اور ملک کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ہندو مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا شامل ہے۔ pfi member sent to police custody