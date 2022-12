اورنگ آباد :مہاراشٹر کے اورنگ آباد کے پاچھوڑ گاؤں میں 55 سالہ کسان نبی بھیکن شیخ نے بینک آف مہاراشٹرا سے ایک لاکھ 40 ہزار روپے کا قرض لیا تھا لیکن بارش کی وجہ سے فصلیں برباد ہونے سے مقروض ہو گئے تھے ۔Number Of Farmers Suicide In Marathwada Within One Year

مالی بحران اور قرض کی وجہ سے ذہنی طور پر پریشان رہنے والے کسان نے زہریلی دوا پی کر خودکشی کرلی۔اس سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ۔

گیارہ مہینوں میں 939 کسانوں نے مراٹھواڑہ میں خودکشی کی

ناندیڑ ضلع کے کسان پردیپ پاٹیکر کے پاس 4.5 ایکڑ زمین تھی۔ بینک سے قرض لے کر سویا بین، کپاس اور دیگر فصلیں لگائی گئی تھیں لیکن طوفانی بارشوں کی وجہ سے فصلیں بالکل خراب ہوگئی۔کچھ عرصے سے بینک کے لوگ بھی پریشان ہوگئے۔ اس کی وجہ سے کسان بہت پریشان تھے جس کی وجہ سے کسان نے گھر میں رکھی زہریلی دوا پی لی، اسے ہسپتال لے جایا گیا جہاں اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔



2018 میں 947

2019 میں 937

2020 میں 773

2021 میں 887



اورنگ آباد میں 161

جالنہ میں 115

پربھنی میں 67

ہنگولی میں 41

ناندیڑ میں 140

بیڈ میں 249

لاتور میں 59

عثمان آباد میں 107



کسانوں کی خودکشی کے حوالے سے جب وزیر زراعت عبدالستار سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ گزشتہ 30 سال سے کسانوں کی خودکشی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم کسانوں کی خودکشی روکنے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں تاکہ کسان خودکشی نہ کریں۔

گیارہ مہینوں میں 939 کسانوں نے مراٹھواڑہ میں خودکشی کی

مزید پڑھیں:Samajwadi Party Protest in BMC سماجوادی پارٹی کا ایس ایم ایس کمپنی بند کروانے کا مطالبہ

وزیر زراعت نے کہا کہ جب بھی کسان آسمانی آفات کی وجہ سے فصلیں برباد ہوتی ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے لیکن یہ حکومت کسانوں کی ہی ہے پنچناموں کے بعد کسانوں کے مفاد میں فیصلہ کیا جائے گا۔Number Of Farmers Suicide In Marathwada Within One Year