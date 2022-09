ممبئی:مہاراشٹر کے دارالحکومت ممبئی کے پرگتی چال راہول نگر کے پی ایل لوکھنڈے مارگ چیمبور علاقے میں قتل کا ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں اقبال محمد شیخ (36 سالہ) نے اپنی بیوی زارا اقبال شیخ (20) کی گردن پر تیز دھار چاقو سے حملہ کرکے اسے قتل کردیا۔Mumbai Police Says NO Love Jihad Angle Found In Murder Case

ممبئی میں خاتون کی قتل میں لو جہاد کا معاملہ نہیں

مقتول خاتون اور ملزم کے درمیان طلاق اور بچے کی تحویل پر جھگڑا ہوا تھا۔ مقتول خاتون زارا شیخ نے ملزم اقبال شیخ اور اس کے بیٹے نام علی سے ملنے نہ آنے پر اقبال ناراض ہو گیا۔بات اتنی بڑھ گئی کہ اقبال نے اپنی بیوی زارا کو قتل کر دیا۔

ممبئی پولیس نے مقتولہ کے شوہر ملزم اقبال محمد شیخ کو قتل کی دفعات کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے ۔جس کی تفتیش جاری ہے۔ذرائع کے مطابق ملزم اور مقتولہ چند برس قبل ہی لو میرج کی تھی۔ دونوں کے درمیان اکثر جھگڑے ہوتے تھے۔ جس کے بعد مقتولہ نے الگ رہنے کا فیصلہ کیا۔

سینیئر پولیس انسپکٹر سنیل کالے نے کہا کہ اب تک کی تحقیقات میں لو جہاد کا کوئی زوائیہ سامنے نہیں آیا ہے۔ اس کے علاوہ ملزم اور مقتولہ کے درمیان مسلم مذہب کے رسم و رواج کے حوالے سے کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا۔پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اس واقعے کو لو جہاد کا رنگ نہ دیں اور افواہیں پھیلا کر سماج میں تناؤ پیدا نہ کرے۔