ممبئی: مہاراشٹر نو نرمان سینا کے صدر راج ٹھاکرے نے اس پارک میں دیوالی کا تہوار منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر بات صرف دیوالی تک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، لیکن راج ٹھاکرے نے اس دیوالی کی تقریبات کے لیے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے اور نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کو دعوت نامہ بھیجا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ راج ٹھاکرے کے اس دعوت نامے کے بعد ایکناتھ شندے اور دیویندر فڑنویس شیواجی پارک میں دیوالی کی تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں۔ دیوالی کے اس پروگرام کے بعد مہاراشٹر کی سیاست میں نئے سیاسی پارٹی کی قیاس آرائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔

آنے والے دنوں میں مہاراشٹر میں کئی بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قانون ساز اسمبلی اور لوک سبھا کے انتخابات بھی 2024 میں ہونے والے ہیں۔ ایسے میں راج ٹھاکرے کے ساتھ ایکناتھ شندے گروپ اور بی جے پی کی قربت مہا وکاس اگھاڑی کے ماتھے پر زور دے سکتی ہے۔ مہاراشٹر نو نرمان سینا کی جانب سے لگائے گئے پوسٹروں میں وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے، نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس اور راج ٹھاکرے کی تصاویر ہیں۔ اس پوسٹر کے بعد بی ایم سی الیکشن سے پہلے ایم این ایس، بی جے پی اور بالاصاحب کی شیو سینا کے درمیان اتحاد کی قیاس آرائیاں تیز ہوگئی ہیں۔ تاہم، اس موضوع پر تینوں جماعتوں کی طرف سے ابھی تک کوئی باضابطہ بات سامنے نہیں آئی ہے۔ MNS Will Celebrates Diwali at Shivaji Park

بی جے پی رہنما راج ٹھاکرے کے گھر پر جمع ہیں۔ایم این ایس کے سربراہ راج ٹھاکرے کے دادر میں شیو تیرتھ ہاؤس میں بی جے پی کے اعلیٰ لیڈران سے لے کر ادنٰی لیڈر تک اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے۔ اس میں نائب وزیر اعلی دیویندر فڑنویس، بی جے پی کے سابق ریاستی صدر اور موجودہ وزراء چندرکانت پاٹل، آشیش شیلار جیسے کئی لیڈران راج ٹھاکرے سے ملے ہیں۔ اس دوران ریاستی صدر رہتے ہوئے چندرکانت پاٹل نے کہا تھا کہ اگر ایم این ایس شمالی بھارتیوں کے تعلق سے اپنا موقف بدلتی ہے تو بی جے پی کے ساتھ اتحاد پر غور کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سیاست میں کوئی مستقل دشمن یا دوست نہیں ہوتا۔ ایسے میں حکومت سازی سے پہلے کی ان ملاقاتوں کو اب مستقبل کے اتحاد کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ BJP leaders Meets Raj Thackeray

