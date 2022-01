مہاراشٹر حکومت کی اس منشاء کو لیکر اردو میڈیم اسکولوں Maharashtra Urdu Medium Schools کی کایا پلٹ کرنے والے رکن اسمبلی رئیس شیخ کا کہنا ہے کہ ہم حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔

شیخ نے کہا کہ ہم کافی دنوں سے اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ اسکول کے جی سے لیکر 12 تک ہو تاکہ چھوٹے بچوں اور ان کے والدین کو 12ویں جماعت تک کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے کسی دوسرے تعلیمی ادارے کا چکر نہ کاٹنا پڑے۔ حالانکہ یہ بات اب تک حکومت کی تجویز اور منصوبوں میں شامل ہے۔ Maharashtra govt to extend urdu medium schools from 7th to 12th

اردو میڈیم اسکول کو ساتویں جماعت سے 12 ویں تک کرنے کا منصوبہ

اس پر عملی جامہ کب پہنایا جائے گا اس کے بارے میں حکومت نے وضاحت نہیں کی ہے۔ تجویز ریاستی وزیر تعلیم ورشا گایکواڈ نے رکھی ہے۔ اس پر کسی طرح کے سرکلر یا کوئی حکم اب تک صادر نہیں کیا گیا۔

واضح رہے کہ ممبئی کے مسلم اکثریتی علاقوں میں اردو میڈیم اسکولوں کو سیمی انگلش میڈیم میں تبدیل کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کوشش محکمہ بی ایم سی کی جانب سے کی جا رہی ہے۔

ان اسکولز میں اردو محض ایک مضمون تک محدود رہے گی، جبکہ دوسرے مضامین انگلش میڈیم میں رہیں گے۔

اس کے پیچھے کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اردو میڈیم اسکول میں پڑھنے والے طلبہ کسی سے پیچھے نہ رہیں اس لئے ان کی بنیاد پہلے سے مضبوط اور مستحکم بنائی جائے۔ اس لئے اردو کو ایک سبجیکٹ کے حیثیت سے رکھا جائے باقی مضامین کو انگلش میڈیم میں کر دیا گیا۔

اہم سوال یہ ہے کہ کہیں بچوں کے مستقبل بہتر بننے کی اس خواہش میں اردو کا مستقبل خطرے میں نہ پڑ جائے۔