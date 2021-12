اورنگ آباد میں جماعت اسلامی ہند کی کوششوں کا نتیجہ The result of the efforts of Jamaat-e-Islami یہ نکلا کہ ایک روزہ رشتہ پیامات کیمپ میں تین سو رشتے طے پائے۔ شہر میں پہلی مرتبہ اس طرح کا کوئی کیمپ اتنا کامیاب کہا جاسکتا ہے۔

واضح رہے کہ جماعت کی جانب سے یہ کیمپ پوری طرح مفت تھا The camp was completely free اور رضاکارانہ طور پر جماعت کے کارکنوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

جماعت اسلامی ہند نے ایک روزہ رشتہ پیامات کا مفت کیمپ رکھا اس کیمپ کے لیے پچھلے دو ہفتوں سے تیاریاں جاری تھیں ، کیمپ کے ذمہ داروں کا کہنا ہیکہ کیمپ کے لیے دیڑھ ہزار سے زیادہ رجسٹریشن کیے گئے More than one and a half thousand registrations were made اور ایک روزہ کیمپ میں تین سو کے قریب رشتے جوڑنے میں انھیں کامیابی ملی۔

خواہشمند افراد کی سہولت کے لیے کیمپ میں امیدواروں کی تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے گروپ بنائے گئے تھے ، جس کی وجہ لڑکیوں اور لڑکوں کو پسند کرنے والوں کو آسانی ہوئی ، تاہم جماعت کے ذمہ داروں اور کمیونٹی پولیسنگ سے وابستہ خواتین کا کہنا ہیکہ رشتوں کے انتخاب میں والدین اور امیدواروں کی ترجیحات ضروری ہے لیکن کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے حالات سے سمجھوتہ بھی لازمی ہے تاکہ خوشگوار زندگی کے آغاز کو یقینی بنایا جاسکے۔

ایک روزہ کیمپ میں تین سو کے قریب رشتوں کا طئے پایا جانا اس بات کی علامت ہیکہ موجودہ دور میں اس طرح کی بے لوث خدمات کی کتنی اشد ضرورت ہے۔ جماعت کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ وہ ہر سال اس طرح کا کیمپ رکھیں گے۔