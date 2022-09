مہاراشٹر میں ضلع یاوتمل کے مارسول میں ایک سرکاری اسکول اور ہاسٹل میں آلودہ کھانا کھانے سے کم از کم 63 طالبات بیمار ہوگئیں۔

At least 63 female students fell ill after eating contaminated food in the hostel

میڈیکل آفیسر وشال داوانے نے اتوار کے روز یہ اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ مبینہ طور پر ہفتہ کی رات مہاراشٹر کے ضلع یاوتمل کی عمرکھیڑ تحصیل کے تحت مارسول علاقے میں واقع سرکاری رہائشی اسکول اور درج فہرست ذات کی لڑکیوں کے ہاسٹل میں پیش آیا۔ تقریباً 63 لڑکیوں نے کھانا کھانے کے بعد بے چینی، پیٹ میں درد اور الٹی ہونے کی شکایت کی۔

انہوں نے کہا کہ پرائمری ہیلتھ سنٹر میں متاثرہ طالبات کا علاج کرنے کے بعد، ہلکے سے شدید کیسز والی چند لڑکیوں کو مزید علاج کے لیے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ تمام لڑکیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔

مزید تفتیش جاری ہے

