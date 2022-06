ممبئی: ممبئی سے عازمین حج کے پہلے قافلہ کو مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور اور راجیہ سبھا کے رکن پارلیمان مختار عباس نقوی نے 18.6.22 ہفتہ کو روانہ کیا، اس دوران ممبئی کا چھتر پتی شیوا جی بین الاقوامی ہوائی اڈہ لبیک اللہم لبیک کے نعروں سےگونج اٹھا اس موقع پر عازمین حج اور ان کے رشتہ دار انتہائی جذباتی نظر آئے، یہ روحانی مناظر دیکھ کر سبھی کی آنکھیں نم ہوگئی۔ Hajj is not expensive even after the subsidy is over: naqvi



اس نوقع پر مختار عباس نقوی نے دعویٰ کیا کہ حج سبسڈی کے خاتمے سے حج کے اخراجات پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے، آج دوسال کے بعد حج کے لئے روانگی ہورہی ہے، سعودی عرب حکومت نے دیگر سہولیات کے ساتھ ساتھ حجاج کرام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی ہے۔

اس موقع ممبئی میں رائل کونسل جنرل آف سعودی عرب سلیمان بن آل آید، چئیرمین عبداللہ کٹی، حج کمیٹی آف انڈیا کے سی ای او جناب محمد یعقوب شیخ، سپرٹینڈنٹ حیدر پاشا، سابق ریاستی حج کمیٹی کے صدر بھائی جان، زائرین ٹور کے روح رواں ذکاء اللہ صدیقی اور دیگر سینئر آفسران موجود رہے۔

واضح رہے کہ ممبئی مرکز سے حج پر جانے والے اس پہلے قافلے میں مہاراشٹر کے 410 / عازمین حج شامل ہیں جن میں 207 مرد عازمین حج اور 203 خواتین عازمین حج ہیں۔ ممبئی مرکز سے تقریباً آٹھ ہزار ( 8000 ) عازمین حج انیس ( 19 ) پروازوں کے ذریعہ حج 2022 پر جائیں گے۔