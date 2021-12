مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں پیر سے تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز Beginning of educational activities ہو چکا ہے۔ پہلی سے ساتویں جماعت کے طلباء وطالبات بھی اب کورونا وبا کے بعد اسکول میں پڑھیں گے۔ امیکرون کے خطرے کے پیش نظر اورنگ آباد میں تعلیمی سرگرمیاں تاخیر سے شروع Educational activities in Aurangabad started late due to threat from Omicronہوئیں۔

اورنگ آباد میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز

اورنگ آباد شہر کے میونسپل کارپوریشن حدود میں باضابطہ تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوگیا ہے۔ آج سے پہلی تا ساتویں جماعت کے طلباء کو بھی اسکول جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ پہلے روز اسکولوں میں کافی گہماگہمی دیکھی گئی۔ اساتذہ اور سرپرستوں میں جوش وخروش دیکھا گیا۔ ساتھ ہی سرپرستوں نے بچوں کے تعلیمی نقصان کی بھرپائی پر زور دیا۔

پہلے روز اسکولوں میں بچوں کو چاکلیٹس اور پھول پیش کرکے ان کا استقبال کیا گیا At school, children were greeted with chocolates and flowers۔ اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسکول سے دور بچوں کے تعلیمی خلاء کو پر کرنا ایک چیلنج ہے۔ لیکن اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔

