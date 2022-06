ممبئی: اندھیری کے جوہو میں ایک فائیو اسٹار ہوٹل میں 35 سالہ خاتون کو 75 سالہ تاجر نے مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزم کے خلاف امبولی پولس اسٹیشن میں معاملہ درج کرلیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ متاثرہ خاتون نے بتایا کہ ملزم تاجر اسے داؤد ابراہیم کے نام سے ڈرا رہا ہے۔ Threats in the Name of Dawood Ibrahim

تفصیلات کے مطابق امبولی پولیس اسٹیشن میں 35 سالہ مصنفہ کی جانب سے شکایت درج کرائی گئی ہے کہ دادر میں رہنے والے 75 سالہ تاجر نے مئی میں اندھیری کے جے بی نگر کے دی آن ٹائم ہوٹل میں مبینہ طور پر اس کے ساتھ وقتاً فوقتاً جنسی زیادتی کی ہے۔ دریں اثنا متاثرہ نے دعوی کیا ہے کہ ملزم نے اس سے 2 کروڑ روپے لیے اور واپس نہیں کیا۔ اس رقم کے لیے خاتون نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی جس کے بعد ملزم تاجر نے داؤد ابراہیم کا نام لے کر خاتون کو براہ راست دھمکی دی ہے۔ تاجر نے مبینہ طور پر کہا کہ انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم میرا دوست ہے اور حاجی مستان میری بیوی کی بہن کا شوہر تھا۔

متاثرہ خاتون نے دعویٰ کیا ہے کہ تاجر نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اسے اس کا بات کا علم ہو کہ پولیس میں شکایت درج کرائی ہے تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ تاہم امبولی پولیس نے کیس درج کر لیا ہے اور مزید تفتیش کے لیے کیس کو اندھیری ایم آئی ڈی سی پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ خاتون کی درج کرائی گئی شکایت کے مطابق پولیس نے آئی پی سی کی دفعہ 376 (2) این، 504 کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ پولس معاملے کی گہرائی سے تحقیقات کر رہی ہے۔