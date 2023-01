ریاست مہاراشٹر کے ضلع اورنگ آباد میں روٹی بنانے کا فن کے نام سے ایک پروگرام اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن شعبہ تعلیم کے تحت شہر کے پریادرشنی کالونی میں واقع میونسپل اسکول میں رکھا گیا، اس موقع پر ریاست کے معروف ناٹک شیو پوتر سنبھاجی کے فنکاروں نے پریادرشنی اسکول کے احاطہ میں طلبہ و طالبات سے ملاقات کی اور ان سے تعلیم سمیت دیگر امور پربات چیت کی، اس طرح تعلیمی سر گرمیوں کے ساتھ ساتھ روٹیاں بنانے کی تکنیک نامی اس سرگرمی کو طلبہ کی بھر پور حمایت حاصل ہوئی۔ مذکورے تعلیمی ادارہ میں طلبہ و طالبات کے ذریعے تیار کئے گئے کھانوں سے فنکار بھی لطف اندوز ہوئے۔Aurangabad Municipal Corporation Education Department Conducting Program

اورنگ آباد کے پریادرشنی میونسپل پرائمری و ہائی اسکول میں زیر تعلیم طلباء و طالبات کو خود کفیل بنانے اور ان میں خود پر انحصار کا جذبہ پیدا کرنے کی غرض سے مونسپل ایجو کیشن آفیسر سنجیو سونار کی کاوشوں سے نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ خصوصی روٹی پکانے کی عملی تربیت بھی دی گئی اس تربیت میں اسکول میں زیر تعلیم تقریباً 50 طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ اس موقع پر اسکول انتظامیہ کی جانب سے اسکول کے احاطہ میں 25 چولہے جلائے گئے اور چولہوں پر روٹیاں سینکنے کی تربیت دی گئی، اس وقت طالبات کے ساتھ ساتھ طالب علموں نے بھی روٹیاں بنائیں ۔

گھر میں والدہ او ربہنوں کے ساتھ ساتھ اسکول میں کھانا بنانے والی تائی کتنی محنت اور مشکل سے روٹیاں پکاتی ہیں، اس حقیقت کا احساس طلبہ میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی گھر میں اگر کھانا پسند نہ آئے تو عموماً بچے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں،ایسی ناراضگی ہرگز ظاہر نہ کریں، یہ نصیحت بھی طلبہ کو اس وقت دی گئی بالخصوص زندگی میں کسی وجہ کی سے جب کبھی تنہا رہنا ہو تو اس وقت آپ کو دوسروں پر منحصر رہنے کے بجائے کھانے بنانے کا ہنر آنا چاہئے۔

طلبہ کے ذریعہ تیار کئے گئے بیسن اور روٹی کا لوگوں نے لطف اٹھایا اس دوران طلباء وطالبات نے روٹیوں کے علاوہ بینگن کی سبزی ، ہری مرچ کا ٹھیسہ اور چنے کی سبزیاں پکائیں۔

