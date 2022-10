اورنگ آباد: ریاست مہاراشٹر کے اورنگ آباد کے نوجوانوں کو روزگار کے نئے مواقع ملنے والے ہیں۔رکن پارلیمان امتیاز جلیل نے اس اس بات کا وعدہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک امریکی آئی ٹی کمپنی نے اورنگ آباد میں اپنی برانچ قائم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ فروری کے آغاز میں اس پر کام شروع ہوگا ۔ایم پی جلیل کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو روزگار سے جوڑنے کے لئے ارکان پارلیمان کی ایک کمیٹی ہونی چاہیئے جو بیرونی ملکوں سے سرمایہ کاروں کو راغب کروا سکے۔ MP Imtiyaz Jalil Says American IT Company Will Set Up Unit In Auarngabad

امریکی آئی ٹی کمپنی اورنگ آباد میں یونٹ قائم کرے گی

واضح رہے اورنگ آباد شہر کا شمار صنعتی دنیا میں تیز رفتار ترقی والے شہروں میں ہوتا ہے لیکن پچھلی دو دہائیوں سے صنعتی ترقی کی رفتار سست پڑی تھی۔ مجلس اتحادالمسلمین کے رکن پارلیمان سید امتیاز جلیل نے کہا ایک بڑی امریکی آئی ٹی کمپنی جس کا ہندوستان میں صدر دفتر حیدرآباد میں ہے انہیں اپنی توسیع کو بڑھانے کے لئے بنگلور میں ایک نئی کمپنی شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کمپنی کے مالک سے بات کی ۔MP Imtiyaz Jalil Says American IT Company Will Set Up Unit In Auarngabad