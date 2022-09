اندور: ریاست مدھیہ پردیش کے صنعتی شہر اندور میں متحدہ تنظیم کی خواتین نے بلقیس بانو کی حمایت میں احتجاج کرتے ہوئے جنسی زیادتی کے معاملے میں ملوث مجرموں کو دوبارہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ Womens Wing Rally In Favour Of Bilkis Bano In Indore In Madhya Pradesh

اندورمیں بلقیس بانو کے گنہگاروں کو جیل بھیجنے کا مطالبہ

خواتین نے کہا کہ بلقیس بانو کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ بالکل غلط ہے لیکن اس سے بھی بڑی غلطی اس معاملے میں ملوث مجرموں کی سزا معاف کرنی ہے۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ گنہگاروں کی معافی ختم کر کے دوبارہ جیل بھیجا جائے۔ Women's Rally in Indore



ریاست گجرات میں سن 2002 فسادات میں بلقیس بانو کے گنہگاروں کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی تھی مگر صوبائی حکومت نے یوم آزادی 15 اگست کے موقع پر بلقیس بانو کے گنہگاروں کو آزاد کرنے کا اعلان کیا تھا۔

گجرات حکومت کے اس فیصلے کے خلاف ملک کی مختلف ریاستوں میںزبردست احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔اس کڑی میں مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں متحد تنظیم کی خواتین نے ریلی نکالی۔کمشنر دفتر پہنچ کر صدر جمہوریہ کے نام میمورنڈم دیا۔ خواتین کا کہنا تھا اگر ایسے گنہگاروں آزاد کیا گیا تو پھر خواتین آزادنہ طور پر کیسے رہ سکتی ہیں۔گجرات فساد سے پورے ملک میں غم و غصے کا ماحول پیدا ہوگیا تھا ہ