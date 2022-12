شیو پوری: ریاست مدھیہ پردیش کے شیو پوری ضلع کے کولارس تھانہ علاقے میں پائپ لائن بچھانے کے دوران ایک حادثے میں ایک مزدور کی موت ہو گئی اور چار دیگر زخمی ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق فور لین نیشنل ہائی وے کے بائی پاس کے قریب واٹر اگمنٹیشن اسکیم کی پائپ لائن بچھانے والے نجی کمپنی کے 5 مزدور گزشتہ شام دیر گئے اچانک مٹی کے ڈھیر میں دب گئے جس میں ایک مزدور کی موت اور 4 دیگر زخمی ہوگئے۔ Accident during pipeline laying in Shivpuri

ذرائع نے متوفی کا نام عبدالغفار (28) ساکن محمد آباد (جے پور) بتایا ہے۔ زخمیوں کے نام اجیت، پرتاپ، ونود اور پیوش بتائے گئے ہیں۔ یہ سبھی مہاراشٹر اور راجستھان کے رہنے والے بتائے جاتے ہیں۔ زخمیوں کو علاج کے لیے کولارس کے صحت مرکز بھیجا گیا ہے۔ پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔

یہ بھی پڑھیں: Three Children Killed in UP مٹی کا ٹیلہ منہدم ہونے سے 3 بچوں کی موت، ایک زخمی

یو این آئی