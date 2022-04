کھرگون: مدھیہ پردیش کے کرفیو سے متاثرہ کھرگون ضلع ہیڈکوارٹر میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے مختلف معاشروں کے مذہبی رہنماؤں نے گھروں میں رہ کر پوجا کرنے اور نماز پڑھنے پر رضامندی دی ہے۔ offer Friday prayers at home. آنے والے تہواروں کے پیش نظر پولیس کنٹرول روم میں ضلع کلکٹر انوگرہ پی اور سپرنٹنڈنٹ آف پولیس انچارج روہت کاشوانی کے ساتھ منعقدہ مختلف مذہبی رہنماؤں کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ مہاویر جینتی اور امبیڈکر جینتی جس طرح سے منائی گئی اسی طرح جمعہ کی نماز گھر پر ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ 15 اپریل کو گڈ فرائیڈے پر چرچ نہ کھولنے اور گھر پر عبادت کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ not to open churches and pray at home

ضلع کلکٹر نے کہا کہ رام نومی کے دن شہر میں کشیدگی کی صورتحال کے بعد پتھر بازی میں شہریوں کو ہوئے مالی نقصان کی تلافی کے لیے ضلع انتظامیہ نے واٹس ایپ پر اطلاعات دینے کی بھی اپیل کی ہے۔ festivals in Khargone. ضلع کلکٹر نے کہا کہ ایک فارم اور شہر کے تحصیلدار کا واٹس ایپ نمبر جاری کیا گیا ہے، جس میں معلومات واٹس ایپ پر دی جا سکتی ہیں۔Relegious leaders agreed to cooperate with the administration. کلکٹر نے کہا کہ بدھ کو ہی شہر میں سروے کا کام شروع کر دیا گیا ہے اور جو لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی سروے ٹیم کو مطلع کر سکتے ہیں۔ Khargone Clash

یو این آئی