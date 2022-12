اندور:ریاست مدھیہ پردیش کے صنعتی شہر اندور میں بہو کی یاد میں منعقد اجتماعی شادی کی قتریب دوسری شادیوں سے تھوڑی مختلف ہے کیونکہ اس کا اہتمام بہو کے ایصال ثواب کے لئے کیا گیا۔Patel Family Organise Mass Wedding Programme On Behalf OF Late Bride In Indore

دراصل ریاست مدھیہ پردیش کے صنعتی شہر اندور کے پٹیل کنبے کی بہو کی سوا مہینہ قبل موت ہو گئی تھی۔اس کے ایصال ثواب کیلئے پروگرام میں لاکھوں روپے خرچ کئے جاتے ہیں ۔

بہو کے ایصال ثواب کے لئے اجتماعی شادی منعقد ہوئی

لیکن پٹیل خاندازن نے فضول خرچ کرنے کے بجائے غریب اور ضرورتمند لڑکیوں کی اجتماعی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔اجتماعی شادی کی تقریب میں شہر کی اہم شخصیات بھی موجود رہیں۔

پٹیل خاندان کی جانب سے لڑکیوں کو ضرورت کے تمام تر سامان تحفے میں د۔ئیے گئے۔ اس موقع پر کانگریس کے ریاستی جنرل سیکرٹری افسر پٹیل کا کہنا تھا کہ یہ تقریب یوسف پٹیل کی بہو کے ایصال ثواب کے لئے منعقد کی گئی ہے ۔یقینا ایسی تقریب سے معاشرے میں ایک نئی بیداری پیدا ہو سکتی ہے ۔ کانگریس کے رہنما کمال پٹیل کا کہنا تھا کہ ہمیں فضول خرچی سے بچنا چاہیے ۔