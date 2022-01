بھوپال: مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نروتم مشرا نے آج سابق نائب صدر جمہوریہ ہند حامد انصاری کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے انہیں ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا ممبر بتایا۔

نروتم مشرا نے حامد انصاری کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جیسے جیسے اترپردیش کے انتخابات نزدیک آرہے ہیں ویسے ویسے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے حامی بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ حامد انصاری ملک کے نائب صدر جمہوریہ رہے ہیں اور انہوں نے عالمی سطح پر ملک مخالف بیان دے کر اپنی تنگ نظری کا ثبوت دیا ہے۔

ویڈیو

نروتم مشرا نے ریاست مدھیہ پردیش کے کانگریس رہنماؤں پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے سابق وزیراعلی کمل ناتھ ہوں یا دگ وجے سنگ عظیم بھارت کو بدنام بھارت کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح کا حال کانگریس کے بڑے رہنماؤں کا بھی ہے جن میں سلمان خورشید، راشد علوی، جیسے لوگ شامل ہیں۔

مزید پڑھیں:

واضح رپے کہ گذشتہ دنوں بھارت کے سابق نائب صدر حامد انصاری اور چار امریکی قانون سازوں نے بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔

بدھ کو انڈین امریکن مسلم کونسل کے زیر اہتمام ایک ورچوئل میٹنگ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر ایڈ مارکے نے کہا کہ 'بھارت میں ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے جہاں امتیازی سلوک اور تشدد جڑ پکڑ سکتا ہے'۔ Hamid Ansari, US lawmakers express concern over human rights situation in India