یوکرین میں پھنسی ایک طالبہ کی مدد کے نام پر مدھیہ پردیش کے ویدیشا کی رہنے والی اس کی ماں سے 42 ہزار روپے کی دھوکہ دہی کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے۔

پولیس ذرائع کے مطابق ویدیشا کی رہنے والی خاتون ویشالی ولسن کے ذریعہ کوتوالی تھانے میں اس معاملے کی شکایت درج کرائی گئی ہے۔ شکایت میں خاتون نے الزام لگایا ہے کہ کل اسے پرنس نامی ایک شخص کا فون آیا جس میں پی ایم او آفس کا نام بتایا گیا اور اسے حکومت کی مدد کا یقین دلایا۔ فون پر اس شخص نے ویشالی سے یوکرین۔

انڈیا کا ٹکٹ لینے کو کہا اور ٹکٹ کے نام پر ویشالی سے 42 ہزار روپے مانگے۔ اس پر ویشالی نے اپنی بیٹی کی چاہت میں بغیر جانچ کیے رقم اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کردی۔

پیسے بھیجنے کے بعد ٹکٹوں کا سلسلہ شروع ہوا اور کل سے آج تک پرنس نامی شخص ویشالی ولسن کو وقت بتاتا رہتا ہے کہ ٹکٹ کل 2 بجے تک مل جائے گا۔ لیکن آج تک کوئی اپڈیٹ نہ ملنے پر ویشالی نے ودیشا کوتوالی پولیس اسٹیشن میں اپنے ساتھ دھوکہ دہی کی شکایت درج کرائی۔

ویشالی ولسن نے بتایا کہ وہ پرنس نامی شخص سے مسلسل رابطے میں ہیں اور اس نے انہیں 5950 کی رقم بھی واپس کردی ہے اور مزید رقم واپس کرنے کا کہہ رہا ہے۔ ساتھ ہی اس سلسلے میں ودیشا کے ٹی آئی آشوتوش سنگھ نے کہا کہ ہمیں جو اطلاع ملی ہے اس کے تحت ہم فوری کارروائی کر رہے ہیں۔ متعلقہ بینک کو خط لکھ رہے ہیں۔

دوسری جانب ویشالی نے بتایا کہ اپنی بیٹی کی مدد کے لیے مدھیہ پردیش کے وزیر صحت پربھو رام چودھری نے ان سے بات کی ہے، جو یوکرین سے بھارت آنے کے انتظامات کر رہے ہیں۔

