اندور: ریاست مدھیہ پردیش کے صنعتی شہر اندور میں اردو اکاڈمی اور محکمہ ثقافت کی جانب سے اردو کو فروغ دینے کے مقصد سے ریاست کے تمام اضلاع میں اردو ہفتہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے ۔

مدھیہ پردیش میں یوم اردو کے موقع پر یعنی 9 نومبر کو اس کا افتتاح ہوا تھا۔ اسی میں طلباء کے درمیان بیت بازی ,مضمون نگاری, غزل, مباحثہ اور خوشخطی کا انعقاد کیا جا رہا ہے ۔اس کے پیش نظر صنعتی شہر اندور کے الحرا پبلک اسکول میں اردو ہفتہ تقریب کا آغاز ہوا۔اس میں طلباء ذوق و شوق کے ساتھ حصہ لیا۔

اندور میں اردو ہفتے تقریب کا آغاز

الحیرہ پبلک اسکول کے اساتذہ محمد واصف احمد نے بتایا کی اردو ہفتے کی تقریب کی تیاریاں دو مہینوں سے کر رہے ہیں۔ اس تقریب کو لے کر طلباء میں جوش و خروش پایا جارہا ہے۔

جویریہ محمد عرفان کا کہنا تھا کہ ہم اردو ہفتہ تقریب میں حصہ لینے کے لئے کڑی مشق کرتے ہیں۔تمام طالب علموں میں اس کو لے کر جوش و خروش پایا جارہا ہے۔