شہڈول: مدھیہ پردیش کی شہڈول ضلع انتظامیہ نے آج جیت پور تھانے کے کھڈا گاؤں میں عصمت دری کے ایک ملزم کی رہائش گاہ کو بلڈوز کر کے منہدم کر دیا۔Buldozer Action Against Rape Culprit In Madhya Pradesh

سرکاری ذرائع کے مطابق ریاستی حکومت کی ہدایت پر کلکٹر وندنا ویدیا اور پولیس سپرنٹنڈنٹ کمار پرتیک نے سرکاری عملے کے ساتھ مل کر ملزم شیویندر سنگھ کنور کے غیر قانونی مکان کو منہدم کردیا۔

محکمہ پولیس نے ملزم کے گھر کو مسمار کرنے کے لیے 7 تھانوں سے 51 پولیس اہلکار تعینات کیے تھے جو اس وقت جیل میں ہیں۔ آج شام ملزم ٹیچر کے گھر والوں کو ہٹا کر مکان مسمار کر دیا گیا۔Buldozer Action Against Rape Culprit In Madhya Pradesh